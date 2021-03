La Haute Autorité de santé (HAS) a donné son feu vert aux pharmaciens, infirmiers et sages-femmes pour qu’ils puissent administrer tous les vaccins. Mais avant de piquer les Français, ils devaient attendre la publication d’un décret , qui vient juste de tomber. Cette autorisation devrait permettre d’accélérer une fois encore la vaccination.

Pharmaciens, infirmiers et sages-femmes : sous quelles conditions peuvent-ils vacciner ?

Les pharmaciens, infirmiers et sages-femmes sont désormais autorisés à vacciner. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a confirmé la nouvelle ce matin en précisant avoir signé le décret. Les personnes âgées de plus de 50 ans et souffrant d’une comorbidité sont concernées en priorité. Seuls les patients « ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection » ne pourront pas se faire vacciner par ce biais, précise le décret.

En outre, les pharmaciens n’ont pas la possibilité de prescrire le vaccin aux personnes présentant un trouble de l’hémostase, de même qu’aux femmes enceintes. Ces dernières et leur entourage seront pris en charge par des sages-femmes. Enfin, les infirmiers sont autorisés à inoculer les vaccins à vecteur viral, dont l’AstraZeneca, mais doivent être supervisés par un médecin capable d’« intervenir à tout moment » pour les vaccins Pfizer et Moderna, à ARN messager.