Le pass vaccinal entrera en vigueur le 24 janvier 2022. "L'ensemble des Français de 16 ans et plus devront justifier d'un schéma vaccinal complet pour aller au restaurant, au cinéma, au théâtre, dans un stade ou pour prendre le TGV. Il ne sera plus possible de rentrer dans ces lieux avec un simple test négatif." En revanche, le pass sanitaire sera maintenu pour les 12-15 ans ou pour l'accès aux établissements de soins (hôpitaux, maisons de retraite, etc.).

Pour rappel, le délai après le dernière injection sera ramené à 4 mois à compter du 15 février.