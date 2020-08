La durée d’affiliation abaissée

La durée d’affiliation correspond à une durée minimale de travail nécessaire pour bénéficier d’une allocation chômage. Depuis la publication du décret, les personnes qui perdent leur emploi et arrivent à la fin de leur préavis entre le 1er août et le 31 décembre 2020 sont susceptibles d’obtenir une diminution de la durée d’affiliation. Elle passe ainsi de 6 à 4 mois, soit de 130 à 88 jours.

Pour prétendre à une allocation chômage, il est indispensable d’avoir travaillé un certain nombre de jours au cours de la période de référence d’affiliation (PRA). Depuis le 1er août, la PRA est exceptionnellement allongée. Elle s’élève à 27 mois, au lieu de 24, pour les personnes âgées de moins de 53 ans à la fin de leur contrat. Pour les plus de 53 ans, la PRA est plus longue et elle est portée à 39 mois, au lieu de 36.