Afin de lutter contre le chômage de longue durée, c’est-à-dire une personne qui n’occupe pas d’emploi depuis plus d’un an, l’exécutif a créé deux nouvelles aides. Si la première doit inciter les entreprises à embaucher ce type de profil, la deuxième est directement accordée à certains demandeurs d’emploi. Les critères d’attribution et les montants de ces coups de pouce ont été définis dans deux décrets publiés au Journal Officiel le 30 octobre 2021.