Depuis le 7 avril 2022, les Français peuvent se connecter à leur espace particulier sur impots.gouv.fr pour consulter leur déclaration 2022 sur les revenus de 2021 préremplie. À noter que le service a fait l’objet d’une suspension temporaire le week-end dernier en raison d’erreurs dans le pré-remplissage. Rétabli ce lundi 11 avril, il n’attend plus que les contribuables, qui ont l’obligation de déclarer leurs revenus tous les ans. Et ils n’ont d’autre choix que de le faire en ligne. Explications.

Déclaration de revenus en ligne : pourquoi est-elle obligatoire ?

La déclaration de revenus en ligne est obligatoire pour l’ensemble des contribuables, peu importe leur revenu fiscal de référence, depuis 2019. « La déclaration […] et ses annexes sont souscrites par voie électronique par les contribuables dont la résidence principale est équipée d’un accès à internet », précise l’article 1649 du Code général des impôts.

Il s’agit d’une innovation visant à simplifier la vie des Français : les revenus sont déjà préremplis, le montant de l’impôt dû est notifié, les corrections sont faciles et peuvent être réalisées à tout moment, etc. Pour aller encore plus loin, l’administration fiscale propose également à certains contribuables la déclaration automatique. Hormis la vérification minutieuse des informations préremplies, ils n’ont rien à faire.

Bon à savoir : cette obligation s’applique même dans le cas d’une première déclaration d’impôt en 2022. Les contribuables concernés vont recevoir un courrier du fisc contenant un numéro fiscal et un numéro d’accès. Ces derniers leur permettront de créer leur espace particulier en ligne.