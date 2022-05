Déménager cette année vous coûtera plus cher. Ainsi, selon BFMTV, les professionnels du secteur auraient augmenté leurs prix de 30 % par rapport à 2021. Et même les particuliers qui déménagent par leurs propres moyens subissent aussi une envolée des tarifs : + 10 %.

Augmentation des coûts des déménagements : l’envolée des prix des carburants notamment en cause

Cette hausse de la facture s’explique d’abord par l’envolée des coûts des carburants. Car malgré la mise en place de la remise à la pompe de 15 centimes hors taxe, l’essence et le gazole restent toujours à des niveaux très élevés.

Ainsi, selon les données publiées ce 2 mai 2022 par le ministère de la Transition écologique, le gazole s’est vendu entre le 22 et le 28 avril 2022 en moyenne à 1,8815 € le litre et le SP95-E10 à 1,7623 € le litre. À titre de comparaison fin avril 2021, le gazole coûtait en moyenne 1,3786 € le litre et le SP95-E10 à 1,5009 € le litre.