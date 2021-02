Si les consommateurs guettent souvent les bonnes affaires, certaines peuvent paraître trop alléchantes et ne pas couvrir les coûts de production. Il est désormais possible de les signaler via une adresse mail.

Si les consommateurs guettent souvent les bonnes affaires, certaines peuvent paraître trop alléchantes et ne pas couvrir les coûts de production. Il est désormais possible de les signaler via une adresse mail.

Entre l’industrie agroalimentaire et la grande distribution, l’entente n’est pas au beau fixe et la guerre des prix fait rage. Dans ce contexte, le gouvernement a décidé de lancer une adresse mail, signalement@agriculture.gouv.fr, pour signaler les prix jugés trop bas par rapport aux coûts de production, et le mauvais étiquetage. Elle s’accompagne également d’un renforcement des contrôles de la répression des fraudes.

Des tensions entre l’industrie agroalimentaire et la grande distribution Tous les ans, les acteurs de l’agroalimentaire (producteurs, industriels et distributeurs) se réunissent pour mener des négociations commerciales. À l’approche de la clôture prévue le 1er mars, le débat est houleux. Et pour cause, la pandémie mondiale a entraîné d’un côté une envolée des prix des matières premières et donc la hausse des coûts de production. De l’autre, les Français ont vu leur pouvoir d’achat affecté et deviennent plus exigeants sur le tarif des produits qu’ils achètent. En conséquence, la grande distribution requiert une baisse des prix pour améliorer encore l’attractivité, en hausse de plus de 6 % depuis la fermeture des restaurants. Mais les producteurs ne peuvent pas suivre, bien au contraire. Dans un communiqué, le ministre de l’Agriculture, Julien Denormandie, et la ministre déléguée chargée de l’Industrie, Agnès Pannier-Runacher, sollicitent une prise de conscience collective, « notamment sur la nécessité de prendre en compte des hausses de coûts de productions agricoles ».