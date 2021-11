Violences conjugales : en hausse de 10 % en 2020

Une hausse de 10 % des violences conjugales a été constatée par les services de police et de gendarmerie en 2020, rapporte le ministère de l’Intérieur. Une autre enquête « Cadre de vie et sécurité » (CVS), menée par l’Insee pour compléter les données, a révélé que 295 000 personnes, dont 213 000 femmes, ont déclaré avoir été victimes de violences physiques ou sexuelles par leur conjoint entre 2011 et 2018. 27 % des victimes seulement se sont déplacées au commissariat et 18 % ont déposé plainte.

« Nous devons apprécier le fait que le nombre de plaintes augmente. Les femmes continuent de parler et sont de plus en plus entendues », a toutefois indiqué la ministre déléguée à l’Égalité femmes-hommes, Élisabeth Moreno, au micro de RTL.