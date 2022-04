Concrètement, les salariés qui utilisent régulièrement leur voiture pour effectuer des déplacements professionnels peuvent déduire de leur revenu imposable les frais kilométriques soit pour leur montant réel, soit en utilisant le barème kilométrique. Ce dernier est calculé en fonction du nombre de kilomètres parcourus, mais aussi de la puissance du véhicule. Retrouvez dans notre article dédié le barème des frais kilométriques 2022 pour les automobilistes et les conducteurs de deux-roues. Selon le gouvernement, cette revalorisation de 10 % du barème des indemnités kilométriques permettra une économie moyenne de 150 € par foyer.

Face à la flambée des prix des carburants, le barème de frais kilométriques a été revalorisé de 10 % . Le Premier ministre, Jean Castex, en avait fait l’annonce le 25 janvier. Il a fallu attendre le 13 février et la publication au Journal Officiel pour pouvoir consulter les nouveaux montants.

Frais de télétravail : quelle exonération ?

Dans un communiqué, la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a précisé que les sommes versées afin de compenser les frais engagés pour le télétravail seraient exonérées d’impôt sur le revenu en 2022. Toutefois, une limite est fixée afin de limiter les abus.

En clair, les allocations versées directement par l’employeur (prime, indemnité, remboursement forfaitaire) sont exonérées d’impôt dans la limite de 2,5 € par jour, 55 € par mois et 580 € par an. Les mêmes plafonds s’appliquent lorsque le salarié a opté pour la déduction des frais professionnels pour leur montant réel et justifié.