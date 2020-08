Un employeur peut muter un salarié contre son gré sans que cela ne soit considéré comme une sanction. Cette décision peut être prise dans l’intérêt de l’entreprise et du salarié, sans se placer sur le terrain disciplinaire, précise la Cour.

Rappel du principe de la sanction disciplinaire

L’employeur dispose de 2 mois pour engager une procédure disciplinaire à l’encontre d’un salarié ayant eu un comportement fautif, conformément à l’article L 1332-4 du Code du travail.

On distingue plusieurs types de sanctions : l’avertissement et le blâme, la mise à pied disciplinaire, la rétrogradation, la mutation et le licenciement disciplinaire. La loi précise néanmoins qu’une même faute ne peut pas faire l’objet de deux sanctions successives. Autrement dit, un salarié ne peut pas être sanctionné deux fois pour la même faute en l’absence de nouveaux faits.