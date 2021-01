Un rappel de produit a été lancé par l’entreprise Whirlpool ce mardi 20 février concernant un certain nombre de bouilloires potentiellement défectueuses. Le groupe recommande aux consommateurs de ne plus faire usage du produit tant que sa provenance n’a pas été vérifiée. Le point ici sur les bouilloires concernées et les directives à suivre si vous possédez l’un de ces produits.