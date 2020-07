En ce qui concerne les RTT, les conséquences diffèrent en fonction de la situation. Lorsque vous prétendez à des RTT par acquisition , c’est-à-dire des jours de repos pour une durée de travail hebdomadaire comprise entre 35 et 39 heures, le chômage partiel a un impact. En effet, peu importe le temps de travail indiqué dans le contrat, le cumul des heures en activité partielle ne peut être supérieur à 35 heures. Il met donc fin à l’acquisition de ces RTT.

Les modalités concernant les jours de repos sont également indiquées, et permettent aux employeurs de faire poser jusqu’à 10 jours de RTT aux salariés. Le déplacement ainsi que la prise des jours de congés sont limités au 31 décembre 2020.

Pour répondre à l’urgence provoquée par l’épidémie de Covid-19, le gouvernement a mis en place de nouvelles mesures au sujet de la prise des congés payés. Elles sont contenues au sein d’une ordonnance publiée le 25 mars 2020. Les employeurs peuvent désormais imposer à leurs salariés la prise ou le déplacement de 6 jours de congés payés . De plus, le délai de prévenance est abaissé à 1 jour franc seulement.

Le cas des jours fériés

Seul le 1er mai est un jour chômé obligatoire pour les entreprises. Les autres jours fériés sont soumis au choix des employeurs.

Pour les jours fériés habituellement non travaillés, l’activité partielle ne peut être mise en place et l’allocation ne sera pas perçue. L’employeur est alors tenu de maintenir la rémunération uniquement pour les salariés disposant de plus de 3 mois d’ancienneté.

Pour les jours fériés travaillés, l’allocation d’activité partielle est bien versée à l’employeur et les salariés sont indemnisés au même titre qu’un jour ordinaire.