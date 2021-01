Le vers de farine approche nos assiettes

Pour la première fois en Europe, l’Autorité européenne de la sécurité des aliments (EFSA) a donné son accord pour la consommation d’aliments à base de « vers de farine », les larves d’un scarabée appelé le ténébrion meunier ou scarabée Molitor. Cependant, la partie n’est pas encore gagnée. L’approbation de l’EFSA, chargée d’évaluer les risques au niveau alimentaire, est la première étape à franchir. Ensuite, le dossier arrive entre les mains de la Commission européenne. C’est elle qui décidera d’autoriser ou non la mise sur le marché en précisant les conditions de commercialisation et de fabrication. Son verdict est attendu par les acteurs du secteur mi-2021. Le seul obstacle à l’autorisation est le risque de réactions allergiques soulevé par l’EFSA.

En France, l’entreprise Micronutris fabrique déjà des biscuits et des pâtes à base de grillons et vers de farine élevés par leurs soins. Elle n’est d’ailleurs pas la seule puisque la start-up Ÿnsect dispose de la plus grande ferme de larves Molitor en Europe. Ses insectes sont actuellement destinés à la fabrication d’engrais et l’alimentation des animaux de compagnie et poissons, mais l’entreprise envisage de conquérir le marché de l’alimentation humaine.