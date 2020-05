Après bientôt de 2 mois de confinement, la France s’apprête à reprendre doucement son activité. La réouverture des entreprises impose de grands changements, cela afin d’assurer la santé et la sécurité des salariés. Quelles sont les règles à respecter par les entreprises pour une réouverture le 11 mai ?

Une réouverture le 11 mai sous certaines conditions

Sur un plan purement économique, les entreprises sont pressées de reprendre leur activité. Cependant, sur un plan sanitaire, l’insécurité juridique des employeurs envers les salariés engendre une forte inquiétude. En effet, en cas de reprise sans respecter les mesures de sécurité, les employeurs engagent directement leur responsabilité civile et pénale, comme l’a rappelé Muriel Pénicaud, ministre du Travail.

C’est pour cette raison qu’avant toute prise de décision, un travail de réflexion est important. Un guide à destination des employeurs et salariés a été publié sur le site du gouvernement et des mesures complémentaires ont été édictées au niveau national. Elles s’appliquent à toutes les entreprises et associations, sans distinction de taille, de secteur d’activité ou de situation géographique.