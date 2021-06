Fête de la Musique 2021 : que dit le protocole sanitaire imposé par le gouvernement ?

Le 8 juin, le ministère de la Culture publiait le protocole sanitaire de l’édition 2021. Concrètement, les festivités pourront se terminer après 23 heures, en raison de la fin couvre-feu. Par ailleurs, les concerts d’amateurs sur la voie publique sont interdits et le pass sanitaire est exigé pour entrer dans un établissement recevant du public (ERP) et accueillant plus de 1 000 personnes.

De même, les concerts dans les bars ne peuvent pas être autorisés s’ils peuvent créer des regroupements sur la voie publique et il existe une jauge de 65 % pour les ERP, qu’ils soient en plein air ou fermés. Enfin, tout rassemblement de plus de 10 personnes sur la voie publique est strictement interdit.