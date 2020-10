Aujourd’hui, il existe de nombreuses possibilités d’accueil en journée, permettant de soulager les aidants de personnes atteintes de maladies cognitives. A l’origine, les plateformes d’accompagnement et de répit avaient été créée spécialement pour venir en aide aux proches de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer . Leur fonction s’est aujourd’hui étendue pour soutenir les aidants de toute personne âgée en perte d’autonomie. Ces plateformes proposent diverses solutions mais l’accueil de nuit y est très peu développé. Aujourd’hui, des établissements expérimentent le concept.

En quoi consiste cet accueil de nuit ?

L’épuisement des aidants



La période nocturne est souvent source de confusion pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. C’est une situation particulièrement éprouvante pour les proches aidants,qui sont sur le qui-vive jour et nuit. Il devient difficile dans ces conditions de prendre du temps pour soi, de mener une vie sociale satisfaisante et tout simplement d’avoir des temps de récupération.

Le fonctionnement, en pratique

Depuis quelques mois, l’Ehpad « Les abondances » à Boulogne Billancourt expérimente l’accueil de nuit pour les malades d’Alzheimer. Les aidants qui souhaitent bénéficier de cette prestation doivent contacter directement la plateforme de répit des Abondances.

L’accueil débute en soirée. La personne passe la nuit dans l’établissement puis le matin, prend un petit-déjeuner. Elle a ensuite la possibilité d'enchaîner sur une journée en accueil de jour. La chambre, à la décoration chaleureuse, est conçue pour que la personne aidée se sente aussi bien qu’à son domicile.

En amont, une rencontre entre le personnel et le couple aidant-aidé est prévue. Ce moment permet d’échanger sur les habitudes de la personne qui sera accueillie. Une nuit d’essai est planifiée et cette prestation est totalement encadrée par du personnel spécialisé. Différentes activités sont proposées pour la soirée mais aussi en cas d’insomnie et de déambulations.

Grâce à la contribution de la fondation Médéric Alzheimer, les familles peuvent actuellement bénéficier de cet accueil gratuitement. Si vous souhaitez connaître les possibilités d’accueil qui existent près de chez vous, vous pouvez contacter le CLIC (Centre local d’information et de coordination) de votre région.