C’est un changement qui concerne près d’un million de Français. En effet, un arrêté publié au Journal officiel ce dimanche 3 avril met à jour la liste des maladies incompatibles avec le fait de conduire. Et le texte stipule que la conduite n’est pas compatible avec « les pathologies neuro-évolutives type maladie d’Alzheimer et maladies apparentées. »

Le permis de conduire ne leur sera plus délivré ni renouvelé

Dans le détail, les personnes concernées ne pourront plus se voir délivrer de permis de conduire et ne pourront plus le renouveler. Et celles qui continueraient à conduire risquent de ne pas être couvertes par leur assurance en cas d’accident.

« Les conducteurs atteints des affections référencées dans l’arrêté doivent solliciter l’avis d’un médecin agréé s’ils souhaitent continuer à conduire », indique d’ailleurs le site de la Sécurité routière.