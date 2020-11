La réalisation d’une quelconque démarche administrative se transforme bien souvent en parcours du combattant : il est difficile d’obtenir des renseignements et l’attente est longue aux guichets des services publics. Avec Mes démarches, vous ne perdrez plus de temps. Par ailleurs, une nouvelle version de l’application est disponible depuis le 5 novembre 2020. Et la grande nouveauté est particulièrement utile en période de confinement : la gestion optimisée des attestations de déplacement.

Une gestion optimisée des attestations de déplacement

La nouvelle version de l’application Mes démarches est disponible au téléchargement sur Google Play et iOS. Si vous possédez déjà l’application, il suffit simplement de la mettre à jour pour accéder aux dernières nouveautés.

La plus importante est la gestion optimisée des attestations de déplacement. Alors que le confinement national est instauré jusqu’au 1er décembre, il est impossible de se déplacer sans attestation dérogatoire. Mes démarches vous propose de la générer directement via l’application et elle conserve en mémoire vos informations personnelles. Vous n’aurez donc plus à les compléter à chaque fois, ce qui est un véritable gain de temps pour les utilisateurs.