Pourtant, malgré une volonté presque unanime de rouvrir, les restaurateurs ne parlent pas d’une même voix. Ainsi, il est difficile d’évaluer le nombre d'établissements qui vont accueillir des clients aujourd'hui. Par exemple, la page Facebook « Mon restaurant ouvre le 1er février » compte à elle seule plus de 27 700 membres.

Réouverture des restaurants : que risquent les gérants ?

Le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a été ferme ce matin sur RTL. Les restaurants « qui restent ouverts seront suspendus pendant un mois du fonds de solidarité ». Et en cas de récidive, ils n’auront plus accès à cette aide financière.

Les entreprises fermées vivent des moments très durs mais cela ne justifie en rien de ne pas respecter les règles. Toutes celles qui font le choix d’ouvrir seront suspendues pendant un mois de l’accès au fonds de solidarité. Si jamais il y a récidive, elles n’y auront plus accès. pic.twitter.com/bJbye0bQxb — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) February 1, 2021

Par ailleurs, les patrons risquent également une fermeture administrative de plusieurs mois ainsi qu’une amende allant jusqu’à 15 000 euros. Et si une personne contracte la Covid-19 à l’intérieur du restaurant, les gérants sont pénalement responsables. Ils peuvent être punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende pour mise en danger de la vie d’autrui.

Pour rappel, le gérant a un délai de 2 mois pour contester sa fermeture administrative.