Faire une réclamation en ligne

La plateforme permet également d’effectuer votre réclamation en ligne si vous n’êtes pas d’accord avec votre solde de point. Pour ce faire, vous devrez renseigner votre état civil, votre adresse postale et votre mail. Puis, vous devrez transmettre des pièces justifiant votre recours (attestation de stage, avis de contravention, etc.) et indiquer votre numéro de permis.

Notons que cette démarche peut être effectuée par un mandataire (avocat, association, défenseur des droits, proche, tuteur, curateur ou délégué à la protection des données) et que la réponse sera envoyée par voie postale dans un délai de 2 mois.

Enfin, en plus des questions « Info ou Intox », ce site propose aussi 6 liens pratiques permettant :