Le particulier avait renoncé à se prévaloir des causes de nullité du contrat

Dans cette affaire, à la suite d’un démarchage à domicile, des particuliers avaient conclu un contrat de vente et d’installation de panneaux photovoltaïques avec une société. Pour financer cette acquisition, ils avaient contracté un crédit d’un montant de 17 600 euros. Deux ans plus tard, les consommateurs avaient assigné la banque puis le vendeur en annulation des contrats de vente et de crédit sous prétexte d’avoir été démarchés dans des conditions irrégulières.

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 26 février 2020, précise que si le contrat signé ne contenait effectivement pas toutes les clauses obligatoires, les demandeurs l’ont accepté et ont manifesté par la suite leur satisfaction. Dès lors, ils ne peuvent plus se prévaloir des causes de nullité du contrat.