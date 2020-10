Le retour de l’attestation obligatoire

Le système de l’attestation pour se déplacer n’est pas inconnu des Français, après une première version pendant le confinement, puis l’attestation employeur. À compter du samedi 17 octobre à minuit, un couvre-feu sera instauré dans plusieurs métropoles, de 21 heures à 6 heures du matin. Au sein de ces zones, les bars, restaurants et salles de spectacle seront donc tenus de fermer leurs portes dès 21 heures. Évidemment, tous les professionnels travaillant la nuit auront le droit de circuler, à condition de posséder une attestation dérogatoire. Il en sera de même pour toute personne se déplaçant après le couvre-feu avec un motif valable, une urgence médicale, porter assistance à un proche en situation de dépendance, un avion à prendre ou un animal à promener par exemple. De fait, les transports en commun seront bel et bien maintenus selon les horaires habituels.

Comment télécharger l'attestation dérogatoire ?

L’attestation dérogatoire sera accessible au format papier et au format numérique sur le site du gouvernement et du ministère de l’Intérieur. Valable une heure, il suffira de la télécharger et la conserver à portée de main, pour la présenter au besoin. En plus de l’attestation, les professionnels en activité après le couvre-feu devront posséder un justificatif de l’entreprise ou une carte, qui prouve la nécessité du déplacement.

Quelles sont les pénalités en cas d’absence d’attestation ?

La mise en place d’une attestation dérogatoire après le couvre-feu vise à réduire les interactions sociales la nuit. Le non-respect de ces restrictions implique une sanction sous la forme d’une amende de 135 euros. En cas de récidive, elle peut aller jusqu’à 3 750 euros et six mois d’emprisonnement. Le président de la République a également confirmé la présence de contrôles en insistant sur la responsabilité de chaque citoyen en période d’épidémie.