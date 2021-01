Dans un contexte tendu marqué ces derniers mois par différentes affaires de violences policières, Emmanuel Macron a décidé d’organiser une grande concertation nationale autour du rôle de la police et de la gendarmerie et de leur mission . Ce Beauvau de la sécurité commencera le 1er février 2021. En attendant, Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, a présenté les dispositifs qu’il souhaite mettre en place.

10 000 stages et contrats d’apprentissage vont être créés

Et le premier est de créer à partir de la semaine prochaine « 10 000 stages, contrats d’apprentissage au sein du ministère de l’Intérieur » afin de « répondre aux difficultés » que connaît la jeunesse à cause du coronavirus. Ils seront ouverts « en priorité aux personnes issues des 60 quartiers de reconquête républicaine », mais les collégiens, les apprentis et les étudiants pourront également profiter d’un contrat allant d’une semaine à six mois.

Autre annonce faite par le ministre de l’Intérieur dans Le Parisien : la police nationale devrait être dotée « d’une réserve opérationnelle comme celle de la gendarmerie ». L’objectif de Gérald Darmanin est d’atteindre « le chiffre de 30 000 » personnes, alors que pour le moment il n’y a « que » 5 000 réservistes, dont 90 % de retraités. Cette réserve qu’il souhaite également rajeunir devrait être en fonction dès le mois de septembre 2021. Elle devrait se spécialiser dans les violences conjugales et intrafamiliales et devrait être habilitée à porter une arme après une formation de 15 jours. Ces volontaires seront rémunérés à la journée et le ministre de l’Intérieur veut y retrouver différentes strates de la population, des ouvriers aux cadres en passant par les étudiants.