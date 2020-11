Bornes de recharge : un réseau à moderniser

Les bornes de recharge pour véhicules électriques ne correspondaient plus aux besoins des utilisateurs. Composé en grande partie d’anciennes stations Autolib’, le réseau va être modernisé et va s’agrandir d'ici les 13 prochains mois. En tout, 840 bornes de recharge supplémentaires vont être installées à Paris par Total. Le nombre de points de charge s’élèvera donc à 2 329, dont 80 bornes de recharge rapide dans 10 parkings souterrains et 140 nouveaux points pour les deux-roues motorisés.