Toutefois, un nouveau crédit d’impôt va prendre le relais. Il concernera les installations de bornes réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 .

Versée par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), l’aide attribuée dans le cadre de Ma Prime Rénov’ ne concerne que l’habitat, et l’installation d’une borne de recharge n’entre donc pas dans son champ d’action.

Quel sera le fonctionnement de ce nouveau crédit d’impôt ?

Ce crédit d’impôt est destiné aux propriétaires, locataires et occupants à titre gratuit d’un logement qui est leur résidence principale.

Le montant du crédit d’impôt est de 300 euros, sans condition de ressources, correspondant à 75 % du montant des dépenses éligibles, à savoir l’achat et la pose de la borne de recharge. Une personne seule (célibataire, veuve ou divorcée) peut bénéficier de ce crédit d’impôt pour l’installation d’une borne, et un couple soumis à imposition commune peut en bénéficier pour installer deux bornes.

L’achat et la pose doivent être facturés par une entreprise qui fournit et installe des systèmes de charge, ou par un sous-traitant. La facture doit mentionner le lieu d’installation de la borne de recharge, détailler la nature des travaux, préciser la date de ces derniers et indiquer le type de système de charge installé ainsi que ses caractéristiques techniques.