Envoyer une lettre de résiliation

Pour quitter son logement, le locataire doit envoyer au propriétaire une lettre de congé par lettre recommandée avec accusé de réception, acte d’huissier ou une remise en main propre contre émargement ou récépissé. L’envoi d’un mail ou d’un SMS n’a aucune valeur pour résilier le bail.

La lettre recommandée est la solution la plus prisée, car plus économique. Avoir recours à un huissier coûte en moyenne 100 euros. Pour ce prix, le locataire est exempté de la rédaction du courrier. Concrètement, la lettre de congé ou de résiliation du bail comporte plusieurs informations dont la date d’effet du congé et le motif dans le cas où le locataire bénéficie d’un préavis réduit. Pour plus de facilité, vous pouvez retrouver ci-dessous un modèle de lettre à compléter et télécharger.

Expéditeur Nom Prénom Adresse Code postal Ville Destinataire Nom Adresse Code postal Ville Informations complémentaires Lieu du courrier Date du courrier adresse du logement date de signature du bail d’un mois ou 3 mois date de fin de préavis Ma lettre ${adresseexpnom} ${adresseexprue} ${adresseexpcode}, ${adresseexpville} ${adressedestnom} ${adressedestrue} ${adressedestcode} ${adressedestville} ${adressedestfonction}

Lettre recommandée avec accusé de réception Objet : Résiliation du bail Madame, Monsieur,



Locataire d’un logement situé ${input[1]}, depuis le ${input[2]}, je vous informe par la présente de mon intention de résilier le contrat de location qui nous lie.



Conformément aux dispositions des articles 12 et 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, mon préavis ${input[3]} débutera à réception de ce courrier et prendra fin à la date du ${input[4]}. Je reste à votre disposition afin de convenir d’un rendez-vous pour effectuer l’état des lieux de sortie du logement et la remise des clés.



Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. Transformer la Lettre en PDF

Bon à savoir : le délai de préavis commence à compter de la réception de la lettre recommandée, de la notification de l’huissier ou de la remise en main propre.