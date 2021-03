Si vous n’arrivez plus à régler vos dettes non-professionnelles, vous avez désormais la possibilité de déposer votre dossier de surendettement en ligne auprès de la Banque de France. Gratuite, confidentielle et sécurisée, cette mesure vient s’ajouter aux modalités classiques existantes sous forme de papier.

Une fois transmis, vous recevrez un accusé de réception sous 24 heures à l’adresse e-mail indiquée préalablement. Puis, une attestation de dépôt vous sera envoyée par lettre verte, dans les 48 heures suivantes. Et enfin, vous obtiendrez une réponse de la commission sur la recevabilité ou non de votre dossier, dans un délai de trois mois.

Sachez que vous pouvez remplir votre dossier en une seule fois ou y revenir pour le modifier ou le terminer dans un délai de six mois.

Pour débuter votre déclaration de surendettement , vous devez créer un compte personnel sur le site de la Banque de France via France Connect . Laissez-vous ensuite guider par les questions posées.

Frais d'incidents bancaires

En déposant votre dossier, vous êtes tenu de continuer à payer vos charges et vos crédits. Si la commission juge recevable votre surendettement, cela entraînera la suspension des saisies et du cours des intérêts et engendrera une limitation des frais d’incidents bancaires. Vous serez alors inscrit au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.