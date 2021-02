Bonne nouvelle pour les jeunes travailleurs et les salariés précaires. L'exécutif et Action logement ont annoncé l'extension de certains coups de pouce financiers, dont l' aide à la mobilité . Elle est étendue aux moins de 25 ans.

Aide à la mobilité : quelles sont les conditions ?

Jusqu'à présent, l'aide à la mobilité concernait les salariés dont le revenu était inférieur à 1,5 fois le SMIC, c'est-à-dire à 2 332 euros brut/mois. Il fallait également remplir quatre autres conditions :

venir au travail en transport collectif ou le temps de trajet en transport individuel doit être inférieur à 30 minutes ;

le logement loué doit être la résidence principale ;

le domicile doit se situer en France ;

le nouveau logement doit rapprocher le salarié de son lieu de travail.

Et dans un communiqué, Action logement a annoncé l’ouverture de ce coup de pouce de 1 000 euros à tous les jeunes de 25 ans, y compris les alternants.

Pour ce faire, ces actifs devront percevoir un salaire compris entre 0,3 et 1,1 SMIC, soit entre 466 et 1 710 euros brut par mois et être entrés dans l'emploi depuis moins de 18 mois. Ils devront également être munis d'un bail locatif. À noter que le critère de rapprochement géographique ne s'applique que pour les plus de 25 ans.

En tout, selon Action Logement, 30 000 jeunes devraient toucher cette aide à la mobilité.