Le procédé est par la suite accéléré. Après ce dépôt de plainte, il faut écrire au préfet pour lui demander de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. Et une décision est prise dans les 48 heures après la réception de la demande. S’il accepte, le préfet envoie une mise en demeure avec un délai d’exécution au moins de 24 heures. Et si les squatteurs ne sont toujours pas parties après cette échéance fixée, le préfet fera évacuer la résidence par les forces de l’ordre, sauf si la personne qui a effectué la demande s’y oppose.

Les amendes ne changent pas

Rappelons que la loi Elan stipule que les expulsions d’un squat peuvent avoir lieu à tout moment, même en période de trêve hivernale. Et côté sanctions, les squatteurs risquent toujours 1 an de prison et 15 000 € d’amende pour être entrés illégalement dans le domicile ; un amendement qui prévoyait de multiplier par trois ces sanctions (3 ans de prison et 45 000 € d’amende) ayant été retoqué par le Conseil constitutionnel.