« Il faut remettre en route l’ascenseur social . Pendant des décennies, la fonction publique en a été le moteur. Elle doit le redevenir. » Le 7 octobre 2020, la ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Amélie de Montchalin, annonçait son souhait de permettre à plus de candidats issus des milieux modestes de préparer les concours de la haute fonction publique, en créant 1 000 places supplémentaires dans les classes préparatoires intégrées (CPI). Le 9 novembre, les députés ont approuvé sa proposition. Actuellement, le projet de loi est débattu au Sénat.

Qu’est-ce qu’une classe préparatoire intégrée ?

Les classes préparatoires intégrées ont pour objectif de préparer les personnes d’origine modeste aux différents concours de la fonction publique. Les candidats sont sélectionnés selon leurs ressources ou leur lieu de vie.

Actuellement, 714 élèves sont répartis dans 27 classes préparatoires intégrées. Ils peuvent préparer le concours de directeur d’hôpital, de magistrat ou encore de commissaire de police. Près de la moitié sont des étudiants (48 %). On retrouve aussi des demandeurs d’emploi (46 %) et des personnes sans profession au moment de leur entrée (6 %). 74 % d’entre eux ont des revenus annuels inférieurs à 20 000 euros et 90 % touchent l’allocation pour la diversité d’un montant de 2 000 euros par an. Dernier chiffre à noter : les élèves issus des quartiers prioritaires de la politique la ville (QPV) représente 29 % de tous les effectifs.