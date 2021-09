En France, 13 millions de citoyens n’ont pas accès aux outils numériques ou n’ont pas l’habitude de les utiliser. Or, la plupart des démarches administratives s’effectuent désormais en ligne. Afin de réduire la fracture numérique, 4 000 conseillers vont être recrutés, formés et déployés sur l’ensemble du territoire d’ici 2022.

Quel est le rôle d’un conseiller numérique France Services ?

Demander le renouvellement de sa carte d’identité, obtenir une nouvelle carte grise, prendre rendez-vous chez le médecin ou encore effectuer sa déclaration de revenus tous les ans, la réalisation de certaines démarches relève de l’impossible pour 13 millions de Français éloignés du numérique. D’après l’Insee, 17 % de la population, en particulier les seniors et les foyers aux revenus modestes, est touchée par l’illectronisme (ou illettrisme numérique) et a des difficultés pour utiliser les outils informatiques. C’est pourquoi l’État a fait le choix de renforcer l’accompagnement de proximité en déployant 4 000 conseillers numériques France Services.

« Les conseillers numériques France services sont là pour accompagner, rassurer et former tous ceux pour qui ces nouveaux outils sont difficiles à maîtriser », a précisé Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Ainsi, le rôle du conseiller numérique est d’aider les usagers qui ne parviennent pas à utiliser Internet dans leurs activités quotidiennes.



Déployés au sein de structures publiques (mairies, maisons France Services, médiathèques, etc.) ou privées (entreprises de l’économie sociale et solidaire, associations, etc.), ils vont proposer des ateliers ou des accompagnements personnalisés sur des thèmes variés : communiquer avec des proches, envoyer des mails, naviguer sur Internet ou encore installer et utiliser des applications sur le smartphone.

Cette initiative a été financée par l'État à hauteur de 250 millions d’euros. 1 440 conseillers ont d’ores et déjà été recrutés et 62 d’entre eux ont pris leurs fonctions.