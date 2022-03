Les prix du pétrole, de l’électricité et du gaz atteignent des sommets sur les cours mondiaux, notamment en raison de la guerre en Ukraine. Alors pour y voir plus clair, les économistes d’Euler Hermes, une filiale du groupe Allianz, ont tenté d’évaluer l’impact du conflit sur le pouvoir d’achat des Européens. Et même avec la mise en place du bouclier tarifaire, les factures des ménages français devraient fortement augmenter.