Ces dernières années, l’exécutif n’a cessé de renforcer son arsenal juridique pour lutter contre l’alcool au volant . Et 2021 ne va pas déroger à la règle. À partir du 1er juillet 2021, les commerces qui vendent de l’alcool à emporter (cavistes, épiceries, grandes surfaces, etc.) devront proposer des éthylotests . Cette obligation concernera également les sites de vente en ligne de boissons alcoolisées. Pour rappel, jusqu’à présent seuls les établissements de nuit devaient respecter cette exigence.

Vente d’éthylotests : que dit l’arrêté ?

Concrètement, selon l’arrêté publié au Journal officiel, les près de 50 000 exploitants concernés devront proposer des éthylotests chimiques, ceux à usage unique, à proximité des caisses ou juste à côté du rayon dans lequel se trouve le plus grand nombre d’alcools. Des éthylotests électroniques, que l’on peut utiliser plusieurs fois, pourront aussi être vendus.

De plus, les commerces devront également afficher une campagne de prévention sur l’importance de s’autodépister et indiquer clairement où se trouvent les éthylotests. Et sur les sites de vente en ligne, une bannière devra être déployée sur la page de paiement.

Par ailleurs, selon l’article 2 de cet arrêté, chaque commerce devra disposer d’un stock minimum permanent compris entre 10 et 25 éthylotests en fonction de la surface du rayon d’alcool.

Notons que certains débits de boisson seront exemptés de cette obligation. Les kermesses, foires et salons n’y seront pas soumis, tout comme les propriétaires récoltants qui proposent une boisson alcoolisée issue de leur récolte.

Enfin, en cas de non-respect de cette obligation, l’amende est de 675 euros. La contravention peut s’élever jusqu’à 1 875 euros en cas d’amende forfaitaire majorée.