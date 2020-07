À l’heure actuelle, les copropriétaires sont en droit de refuser la réalisation de travaux d’accessibilité proposés par l’un des membres, en soulignant par exemple l’ impact sur l’esthétisme . Ils invoquent pour cela à la majorité l’article 24 de la loi de 1965. En 2021, le vote et l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ne seront plus requis. En effet, l’ ordonnance énonce le « droit pour chaque copropriétaire de faire réaliser, à ses frais, des travaux d’accessibilité ».

Fournir un descriptif des travaux envisagés

Le copropriétaire réalise un descriptif détaillé des travaux envisagés avant toute présentation devant l’assemblée générale. S’il l’omet, l’inscription du point d’information à l’ordre du jour est impossible. Le descriptif renseigne le type de travaux, la localisation, la durée et les conditions d’exécution. Le décret ajoute également « les éléments essentiels de l’équipement ou de l’ouvrage, tels que les marques, modèles, notices, garanties, et documents relatifs à l’utilisation et l’entretien ». Enfin, un plan technique d’intervention et, si nécessaire, un schéma de raccordement électrique sont attendus en supplément. L’objectif est de rendre compte des travaux pour donner une vision précise du résultat aux copropriétaires.