Vous souhaitez réaliser des travaux de rénovation énergétique dans votre logement, comme l’isolation, l’installation d’une pompe à chaleur ou le changement des fenêtres ? Mais le coût total est susceptible de vous faire renoncer au projet ? Avant cela, il peut être utile de se renseigner sur les aides existantes telles que MaPrimeRénov’, l’ éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ), le chèque énergie ou encore le dispositif « Coup de pouce économies d’énergie ». Et bonne nouvelle pour les particuliers : le cumul de MaPrimeRénov’ avec l’éco-PTZ sera bientôt possible. Explications.

Depuis janvier 2022, les particuliers ayant un projet de rénovation énergétique peuvent se rendre sur un seul et unique site : france-renov.gouv.fr . Ils obtiendront alors des conseils et détermineront en quelques minutes seulement leur éligibilité aux différentes aides financières.

MaPrimeRénov’ est un coup de pouce à destination de tous les propriétaires et copropriétaires d’un logement construit depuis au moins 15 ans . Calculé selon les revenus du foyer et la nature des travaux, le montant permet de réduire le coût induit par l’isolation (combles, murs, plancher), le changement de la chaudière ou l’installation d’un meilleur système de ventilation.

Quelles seront les conditions de cumul entre MaPrimeRénov’ et l’éco-PTZ ?

MaPrimeRénov’ et l’éco-PTZ pourront faire l’objet d’un cumul à compter du 1er juillet 2022. Un décret datant du 30 mars en précise les modalités.

En clair, les propriétaires n’auront plus besoin de fournir à la banque le descriptif des travaux et des devis pour obtenir l’éco-PTZ. Il leur faudra seulement entamer la demande de prime sur maprimerenov.gouv.fr et remettre au banquier la confirmation transmise par l’Agence nationale de l’habitat (Anah).

Il sera possible de cumuler MaPrimeRénov’ et l’éco-PTZ pour les travaux d’isolation du logement ou le changement du système de chauffage. En sachant que l’éco-PTZ viendra compléter la prise en charge, c’est-à-dire financer la part non couverte par MaPrimeRénov’. Son montant maximum sera de 30 000 € et ne devra donc pas excéder le reste à charge des travaux.

Attention, un particulier peut bénéficier de ce cumul même s’il a déjà commencé les travaux, uniquement lorsque ces derniers ont démarré au maximum 6 mois avant la demande d’éco-PTZ. En revanche, il faudra que le prêt soit émis dans les 6 mois qui suivent la notification de l’Anah, confirmant l’attribution de MaPrimeRénov’.

Bon à savoir : l’éco-PTZ ne pourra s’obtenir qu’auprès des banques ayant signé une convention avec l’État.