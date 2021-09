« Plus aucun agent rémunéré en dessous du SMIC », tel est l’objectif d’Amélie de Montchalin, ministre de Transformation et de la Fonction publiques. Afin de tenir cet objectif, le salaire des fonctionnaires sera revu à la hausse dès le 1er octobre. De combien sera cette augmentation ? Quels agents pourront en bénéficier ?

Fonction publique : les salaires revus à la hausse

Face à la hausse de l’inflation, le SMIC sera automatiquement revalorisé de 2,2 % le 1er octobre. En effet, dès lors que l’indice des prix à la consommation connaît une augmentation de plus de 2 %, le Code du travail prévoit une revalorisation automatique du SMIC en cours d’année. Ainsi, un salarié percevra environ 35 € de plus par mois. Le SMIC horaire brut passera de 10,25 € à 10,48 € et le SMIC mensuel s’élèvera à 1 589,47 €, contre 1 554,58 € actuellement. Cette hausse vise à limiter l’impact de l’inflation sur le pouvoir d’achat des Français.

Par souci d’égalité et afin de ne pas léser les fonctionnaires dont le salaire se serait retrouvé en dessous du SMIC, la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques vient d’annoncer des augmentations pour les plus bas salaires.