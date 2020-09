La perte de la qualité d’associé coopérateur est soumise au respect de règles strictes

Dans l’affaire traitée par la Cour de cassation le 25 mars 2020, une société coopérative agricole avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Le liquidateur avait alors réclamé à chacun des associés coopérateurs le paiement d’une somme correspondant à l’équivalent du montant des parts qu’ils avaient souscrites. Mais l’un d’entre eux, qui n’avait plus utilisé les services de la coopérative depuis près de 40 ans et n’était plus convoqué aux assemblées générales, s’estimait libéré de tout engagement. Il a formé un pourvoi contre l’arrêt rendu par la cour d’appel dans le litige l’opposant à la société coopérative agricole.

Dans un premier temps, la Cour rappelle que pour se retirer d’une société coopérative agricole, un associé doit accomplir des démarches. Il faut notamment justifier avoir notifié sa volonté de se retirer, conformément aux règles prévues par les statuts. En effet, cette qualité ne se perd pas avec le temps.