Toutefois, il existe deux exceptions : un agent proche aidant (avec l’accord de l’employeur) et une femme enceinte (sans l’accord du médecin du travail) peuvent se voir accorder plus de 3 jours hebdomadaires de travail à distance.

Ainsi, cet accord-cadre précise que c’est à l’agent de demander à être placé en télétravail. Pour être concret, « le télétravail doit faire l’objet d’une demande écrite de l’agent et d’une autorisation écrite de l’employeur », stipule le texte. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles comme « en cas de pandémie ou de catastrophe naturelle », l’accord prévoit que l’employeur peut imposer le télétravail.

Bon à savoir : pour accompagner l’organisation du travail, des référents dédiés au télétravail peuvent être mobilisés. Par ailleurs, les stagiaires et les apprentis « ne sont pas exclus du télétravail ». « Les modalités doivent être précisées dans le contrat d’apprentissage », indique l’accord-cadre.

Enfin, les agents doivent avoir la même durée et charge de travail qu’ils soient en présentiel ou en télétravail. Ils bénéficient également du droit à la déconnexion , c’est-à-dire « le droit de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel en dehors de son temps de travail. »

D’ailleurs, il faut aussi souligner que le texte publié au Journal officiel indique que les employeurs doivent être attentif « à ce que le développement du télétravail ne soit pas source de difficultés et d’iniquité de traitement entre les agents qui peuvent en bénéficier et les autres. »

Selon cet accord, l’éligibilité au télétravail est déterminée par « les activités exercées et non par les postes occupées. » Ainsi, c’est à l’employeur de préciser, après un dialogue social, les critères retenus pour différencier les activités télétravaillables de celles qui ne le sont pas.

Et à chaque fois, l’employeur doit fournir aux télétravailleurs tous les outils nécessaires pour exercer ses tâches à distance, mais également pour communiquer avec sa hiérarchie et ses collègues de travail.

Un agent peut télétravailler depuis son domicile. Il a également la possibilité d’exercer ses activités dans un espace de travail mis à disposition par son employeur ou dans un tiers-lieu ( espace de coworking , etc.).

Quelle indemnisation en cas de télétravail ?

« L’allocation d’une indemnité forfaitaire apparaît le mode d’indemnisation le plus pertinent », est-il écrit dans l’accord. Ainsi, les agents de la fonction publique qui télétravaillent perçoivent 2,50 € par jour de travail à distance. Le texte précise que cette indemnisation est versée tous les trimestres et qu’elle ne peut pas excéder 220 € par an.