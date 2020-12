Une aide à l’embauche soumise à plusieurs conditions

Instauré par le décret du 6 octobre 2020, le dispositif concerne les entreprises et les associations recrutant un salarié qui dispose de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH). Le contrat doit commencer entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021 et le salarié doit signer un CDI ou un CDD d’au moins 3 mois. Il ne doit pas toucher plus de 3 079 € brut mensuels et ne doit pas être présent sur un autre contrat depuis le 1er septembre 2020.

Pour bénéficier de cette aide, l’employeur ne doit percevoir aucune autre aide de l’État à l’insertion ou au retour à l’emploi au titre du salarié concerné. Il doit également être à jour de ses obligations déclaratives et de tous les paiements dus à l’administration fiscale. Et le poste qu’occupe le travailleur en situation de handicap ne doit pas avoir fait l’objet d’un licenciement économique depuis le début de l’année 2020.

La demande d’aide doit être adressée à partir du 4 janvier 2021 auprès de l’Agence de services et de paiement. Elle sera versée chaque trimestre dans la limite de 1 000 euros. En tout, elle s’élèvera à 4 000 euros maximum.

L’annonce de cette prolongation peut être perçue comme un soulagement pour le secteur qui n’est pas épargné par le chômage.