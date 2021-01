Les consommateurs en ont assez des appareils électroménagers à durée de vie limitée ou des smartphones qui cessent de fonctionner après seulement quelques mois d’utilisation. Les forums regorgent d’avis négatifs et de commentaires peu élogieux sur des produits rapidement défectueux. Le nouvel indice de réparabilité devrait changer la donne en 2021 en attribuant à chaque appareil une note. Cette dernière renseigne sur les possibilités de réparation et vous aide à mieux choisir.

Chaque appareil se voit attribuer une note de 1 à 10 , ainsi qu'une couleur allant de rouge vif à vert foncé. Elle est accompagnée d’un document détaillant les modalités de l’évaluation et les critères sur lesquels se base la notation. Les consommateurs déjà habitués au décryptage des étiquettes énergie ont un nouvel outil entre les mains pour effectuer leurs achats.

Différents critères d’évaluation

Ce nouvel indice repose sur 5 critères d’évaluation définis par le ministère de la Transition écologique :

l’accès à la documentation ;

la démontabilité du produit ;

la disponibilité des pièces détachées ;

le prix de ces pièces ;

un critère spécifique à la catégorie d’équipements en question.

Évidemment, le potentiel coût de la réparation a un impact considérable sur la note de l’appareil. Celle-ci approchera dangereusement le zéro pointé lorsque le montant à débourser pour la remise en état est supérieur à 30 % du prix d’achat.

Des contrôles de l’affichage seront réalisés en permanence par la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF) et l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe). Cependant, aucune sanction n’est prévue durant l’année 2021. En effet, l’arrêté qui fixe les conditions d’affichage a été publié très tardivement, le 29 décembre. L’indice de réparabilité apparaîtra donc progressivement afin de se généraliser sur les 5 types d’appareils concernés d’ici la fin de l’année. Pour l’instant, seuls les produits sortis d’usine semblent le porter.

Cette obligation ne se limitera pas à ces 5 catégories, mais s’étendra à de nouveaux appareils au fil du temps. Un indice de durabilité pourrait venir le remplacer sur l’ensemble des produits en 2024.