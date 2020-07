En plus de les apaiser, les promenades permettent aux bébés de développer leur curiosité et de découvrir le monde. Mais attention, les balades estivales peuvent être très dangereuses, notamment pour les enfants dont la poussette est recouverte par un linge.

Un réflexe dangereux

Il n’est pas rare de voir des parents ou des assistantes maternelles promener bébé en plein été. Souvent, le réflexe est de balader l’enfant dans une poussette ou un landau, protégé par un linge. Il s’agit d’une habitude très dangereuse.

En effet, non seulement, le drap ne protège pas l’enfant, mais en plus, il peut l’étouffer. Le manque d’air sous la toile est intensifié et la chaleur augmente donc de façon considérable.