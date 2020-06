La loi visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant a été promulguée. En plus de l’allongement du congé actuel octroyé pour la perte d’un enfant et la création d’un nouveau « congé de deuil », elle permet également aux salariés du secteur privé de donner des jours de repos, de façon anonyme, à un collègue confronté au décès d’un enfant.