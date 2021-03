« On estime que 931 millions de tonnes de nourriture, soit 17 % de la nourriture totale disponible pour les consommateurs en 2019, ont été jetées dans les poubelles des ménages, des détaillants, des restaurants et autres services alimentaires », alerte l’ONU . Et tous les pays du monde sont concernés par ce constat alarmant. L’organisation espère une prise de conscience générale à ce sujet afin d’inverser rapidement la tendance dans les années à venir.

Les ménages gaspillent 74 kg de nourriture par an

Pour donner un ordre d’idée aux consommateurs, l’ONU indique que les 931 millions de tonnes de nourriture jetées aux ordures représentent « l’équivalent du poids de 23 millions de camions de 40 tonnes chargés à pleine capacité, en file indienne, ce qui permettrait de faire 7 fois le tour de la Terre ». Les ménages sont les premiers en cause et rejettent 11 % de la nourriture disponible. Ils se placent devant la restauration (5 %) et les points de vente au détail (2 %). En conséquence, 121 kg de nourriture sont gaspillés tous les ans, et 74 kg proviennent des foyers.

Le gaspillage alimentaire ne se limite pas aux pays développés. En effet, le rapport estime « que les choses ne sont pas aussi claires ». En raison de l’épidémie de Covid-19, plusieurs millions de personnes ont basculé dans la précarité et sont touchées par la faim. Ainsi, il apparaît d’autant plus important d’exploiter les denrées alimentaires disponibles en totalité.