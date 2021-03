Votre plus grande ambition est de devenir astronaute et partir à la conquête de l’espace ? C’est le moment de tenter votre chance en participant à la campagne de recrutement lancée par l’Agence spatiale européenne du 31 mars au 28 mai 2021.

Votre plus grande ambition est de devenir astronaute et partir à la conquête de l’espace ? C’est le moment de tenter votre chance en participant à la campagne de recrutement lancée par l’Agence spatiale européenne du 31 mars au 28 mai 2021.

Pour devenir astronaute, les places sont difficiles à décrocher et les recrutements sont rares. « Même si vous doutez de vous, même si vous pensez qu’il y a meilleur que vous, vous n’avez vraiment rien à perdre. Alors allez, postulez, et rendez-vous à l’entraînement ! », a déclaré Thomas Pesquet afin d'encourager tous les passionnés. Si votre rêve est d’aller dans l’espace, il ne vous reste plus qu’à postuler.

L’Agence spatiale européenne (ESA) ouvre les candidatures ce mercredi 31 mars sur le site de l’ESA Career. Et les postulants auront jusqu’au 28 mai pour intégrer le processus de sélection. Les campagnes de recrutement comme celles-ci sont peu nombreuses. Depuis 1978, elles n’ont été lancées qu’à trois reprises, la dernière datant de 2009. Alors, ne ratez pas l’opportunité et tentez immédiatement votre chance.

Quelles sont les étapes de sélection ? Le tri est particulièrement drastique. Durant la dernière campagne, sur les 8 413 candidatures, seulement 6 postulants ont été retenus. Cette année, l’Agence spatiale européenne prévoit de recruter 4 à 6 futurs astronautes. À l’issue de la phase de candidature, un processus de sélection impitoyable commencera. Il comprendra 6 phases et devrait s’achever 18 mois plus tard, en octobre 2022. La première prendra la forme d’un questionnaire qui permettra de cerner la personnalité du candidat et ses motivations. La deuxième étape consistera en l’évaluation des facultés par le biais de tests de raisonnement, de mémoire, de logique, de motricité ou encore de personnalité. Lors de la troisième étape, les postulants retenus passeront devant un jury composé d’un astronaute, de psychologues et d’un membre des ressources humaines. Au programme : de multiples exercices à réaliser en groupe ou individuellement. Près de cinquante candidats seront alors sélectionnés et envoyés à la quatrième étape. Pour cette dernière, ils seront soumis à une batterie d’examens médicaux destinés à contrôler la vue, l’ouïe, le fonctionnement cardiaque, etc. À ce stade de la sélection, les quelques postulants encore en liste accéderont aux deux dernières étapes : la réalisation d’entretiens professionnels devant un nouveau jury.