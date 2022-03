La France connaît actuellement une recrudescence de cas de contamination à la bactérie E.coli, de son nom scientifique Escherichia coli. Depuis le début de l’année 2022, elle est responsable du décès de deux enfants. Et au 11 mars, ce sont 26 cas de syndrome hémolytique et urémique (SHU) en lien avec cette bactérie qui ont été identifiés, rapporte Santé publique France . Les enfants malades sont âgés de 1 à 15 ans. Mais alors, d’où vient la bactérie E.coli ? Comment est-elle attrapée ? Quelles sont les précautions à prendre pour éviter l’infection ?

La contamination se fait par le biais de certains aliments notamment la viande hachée, les produits laitiers non pasteurisés et les végétaux crus . Et E.coli peut se transmettre par simple contact avec une personne malade, qui a omis de se laver les mains après un passage aux toilettes.

« Le syndrome hémolytique et urémique (SHU) est une maladie infectieuse le plus souvent d’origine alimentaire, rare en France, mais potentiellement grave », précise le ministère de la Santé.

La bactérie Escherichia coli se trouve naturellement dans la flore intestinale, que ce soit chez l’homme ou les ruminants. Et si elle est généralement sans risque, certaines souches peuvent provoquer une infection et entraîner un syndrome hémolytique et urémique.

La bactérie E.coli entraîne des troubles digestifs qui apparaissent 3 à 8 jours après l’infection. Plusieurs autres symptômes surviennent, dont une grande fatigue, des douleurs abdominales, diarrhées, et parfois des convulsions . La fièvre et le sang dans les selles doivent alarmer et conduire à une prise en charge. En effet, ils peuvent être annonciateurs d’une forme grave et indiquer que les reins sont atteints.

Les formes graves de l’infection touchent en majorité les enfants. Car le syndrome hémolytique et urémique est particulièrement dangereux chez les plus jeunes, provoquant des insuffisances rénales.

Tous les ans, entre 100 et 165 enfants sont atteints de syndrome hémolytique et urémique, selon Santé publique France.

Pour limiter les risques d’infection, le ministère de la Santé rappelle les bons gestes à adopter. Le lavage des mains doit être systématique avant et après les repas, mais aussi après s’être rendu aux toilettes. En outre pour protéger les enfants de la bactérie E.coli, il faut surveiller leur alimentation. La viande de bœuf doit être bien cuite et la consommation de lait et de fromage non pasteurisés est à proscrire chez les jeunes enfants. Par ailleurs, il est important de soigneusement laver les légumes, les fruits et les herbes aromatiques, surtout s’ils sont consommés crus, mais aussi le plan de travail et les ustensiles en contact avec les aliments.

Enfin, les parents doivent veiller à ce que les enfants ne boivent pas d’eau non traitée, c’est-à-dire l’eau de puits, de ruisseaux, etc. S’ils ont moins de 5 ans, il peut être bon de limiter les contacts avec les ruminants (vaches, moutons, chèvres, etc.) qui peuvent être porteurs d’une souche de la bactérie dangereuse.