Pass sanitaire obligatoire pour entrer en discothèque

Concrètement, le pass sanitaire sera obligatoire pour pouvoir rentrer en boite de nuit. Autrement dit, les clients devront présenter un schéma vaccinal complet. C’est-à-dire que cela doit faire au moins 2 semaines qu’ils ont reçu leur deuxième injection de vaccin de Pfizer/BioNTech, de Moderna ou d’AstraZenecca ou 4 semaines avec le vaccin de Johnson & Johnson. Notons qu’en cas d’une seule injection pour les personnes ayant contracté la maladie, le délai sera également de 2 semaines.

Sinon, il faudra présenter un test PCR négatif datant de moins de 48 heures ou un test positif datant au moins de 15 jours et au plus de 6 mois. Par ailleurs, Alain Griset a spécifié qu’en « cas de grande affluence », les discothèques pourront installer « des barnums » afin de réaliser des « tests antigéniques rapides ».

Pour rappel, le pass sanitaire est déjà utilisé dans les événements rassemblant plus de 1 000 personnes et sa présentation se fait sous format papier ou en version numérique via l’application TousAntiCovid.

Selon le délégué général du Syndicat national des discothèques et lieux de loisirs (SNDLL), Christian Jouny, l’exécutif se laisse une semaine pour trouver un accord avec les bars et les restaurants à ambiance musicale concernant ce pass sanitaire. Car pour le moment, seules les discothèques y seraient soumis. « S’il n’y a que nous, nous irons devant le Conseil d’État et la Cour européenne des droits de l’homme », a indiqué sur BFMTV Patrick Malavaës président du SNDLL.