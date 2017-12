Depuis le 1er janvier 2017, la CDAPH a mis en place un dispositif permettant un suivi médico-social des travailleurs handicapés souhaitant retrouver du travail ou conserver leur poste dans les meilleures conditions possible. Découvrez ici en quoi consiste ce dispositif, à qui il s’adresse et comment est-il mis en œuvre.

En quoi consiste le dispositif d’emploi accompagné des travailleurs handicapés ?

Ce dispositif mis en place par la CDAPH (commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées) consiste à aider les personnes handicapées à trouver un emploi adapté dans le milieu du travail ordinaire (non spécialisé pour les personnes handicapées), ou de le conserver.

Afin de répondre au mieux aux besoins de ces personnes, ils bénéficieront d’un suivi médico-social et d’un soutien pour leur insertion professionnelle. Pour cela, chaque personne bénéficiaire de ce dispositif aura un « référent emploi accompagné » qui pourra être contacté à tout moment, également par l’employeur. Le référent procède d’abord à une évaluation des besoins de la personne handicapée, de ses capacités et de son projet professionnel, ainsi que les besoins de l’employeur si la personne a déjà un emploi. Un projet professionnel est ensuite rapidement bien défini, afin d’aider la personne à trouver un emploi dans les meilleurs délais.

Le référent accompagne et soutient le travailleur handicapé dans sa recherche d’emploi, puis une fois trouvé, l’accompagnement continue. Le référent a pour objectif de sécuriser le projet professionnel du travailleur, en lui donnant accès à des bilans de compétences, et des formations.

Enfin, le référent peut aussi servir d’intermédiaire entre l’employé et l’employeur afin de régler les possibles problèmes d’adaptation. L’employé handicapé et l’employeur peuvent tous les deux contacter le référent dans le but d’adapter et d’aménager l’environnement de travail aux besoins du salarié, en relation avec le médecin du travail.

Ce dispositif est un supplément des prestations déjà mises en place pour les personnes handicapées, il ne supprime aucune aide de CapEmploi, du Sameth ou encore de l’Agefiph.