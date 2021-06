Ce mercredi 16 juin, il va faire chaud, voire très chaud. Dans certaines villes, le thermomètre devrait dépasser les 35°C. Et, en raison de ces températures élevées, certains salariés seront tentés de ne pas venir travailler . Alors, peuvent-ils se le permettre ?

Existe-t-il une température maximale à ne pas dépasser ?

Dans le Code du travail, il n’existe aucune température maximale qui permettrait aux salariés de ne pas venir travailler. Toutefois, l’employeur a l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé physique de ses salariés.

Par exemple, s’il le peut, il doit adapter les horaires de travail. Il doit également mettre à la disposition des employés de l’eau potable près des postes de travail (des bouteilles d’eau individuelles ou un point d’eau avec gobelet qui est fréquemment désinfecté). Concrètement, pour les salariés qui travaillent dans le BTP, c’est au minimum 3 litres d’eau potable et fraiche par jour et par personne.

De leur côté, les employés doivent veiller les uns sur les autres, notamment pour réagir rapidement en cas de déshydratation. Ils doivent également protéger leur tête et leur peau du soleil.

Notons que l’INRS (Institut national de recherche et de sécurité) préconise une vigilance lorsqu’il fait plus de 30°C pour un travail sédentaire ou plus de 28°C pour un travail qui nécessite une activité physique.