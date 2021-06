En quoi consiste le crédit d’impôt instantané ?

Les particuliers employeurs vont bénéficier d’un crédit d’impôt instantané au titre des dépenses engagées pour l’emploi d’un salarié à domicile. Au total, 20 métiers, du jardinier à l’employé de ménage en passant par le bricoleur, ouvrent droit à cet avantage. Seule la garde d’enfants à domicile, soit les familles qui utilisent Pajemploi, est pour l’instant exclue du dispositif pour des raisons techniques.

Concrètement, ce crédit d’impôt instantané s’élève à 50 % des frais, dans limite d’un certain plafond. Actuellement, le montant des dépenses occasionnées par l’emploi d’un salarié à domicile doit être mentionné dans la déclaration de revenus. Ainsi, le remboursement de 50 % des dépenses intervient avec un décalage d’un an, soit 60 % du crédit d’impôt en janvier et le reste pendant l’été.

Ce délai peut être une charge pour les employeurs. Alors le gouvernement a décidé d’instaurer l’avance immédiate du crédit d’impôt. Les particuliers s’acquitteront uniquement de la moitié du coût réel de la prestation, l’autre moitié étant directement prise en charge par l’État et versée au salarié ou à l’entreprise prestataire.