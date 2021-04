Aujourd’hui, on estime que plus de 2 millions de Français ont régulièrement recours à un service à domicile. Pour faciliter la déclaration de ces services, le gouvernement a décidé de mettre en place un crédit d’impôt instantané, dont les premiers bénéficiaires pourront profiter dès janvier 2022.

Si les nourrices et les baby-sitters entrent incontestablement dans la catégorie des services à la personne, les métiers de la garde d’enfants n’ont pas pu être inclus dans le nouveau crédit d’impôt, pour des raisons techniques. Généralement, le périmètre d’action s’étend en effet en dehors du domicile, pour aller chercher les enfants à l’école par exemple.

La lutte contre le travail au noir

La Fédération du service aux particuliers (FESP) évalue à 1,5 million le nombre d’emplois dans ce secteur. Or, 30 à 40 % de ces emplois s’exerceraient « au noir ». Le gouvernement estime que le crédit d’impôt instantané ne laisserait plus aucun avantage au travail au noir.

Le système actuel

Actuellement, si vous employez une personne à domicile, vous récupérerez 50 % des sommes engagées auprès des autorités fiscales, dans la limite maximum de 12 000 €. Mais cette compensation intervient avec 1 an à 1 an et demi de retard, suite à votre déclaration de revenus. C’est pourquoi nombre de particuliers employeurs préfèrent payer directement les travailleurs, sans les déclarer.

Le crédit d’impôt instantané

Avec le nouveau système, l’avantage fiscal est immédiat, sur le principe du tiers payant. Les particuliers employeurs n’auront ainsi à payer que 50 % du coût réel de la prestation, tandis que le salarié percevra l’autre moitié de son paiement directement auprès de l’État.